RT в Telegram
Подпишись

Росздравнадзор взялся за дело нейрохирурга из Москвы, который мог калечить людей

Короткая ссылка
Росздравнадзор начал проверку качества оказанной медпомощи пострадавшим от рук частного нейрохирурга пациентам в Москве.
Росздравнадзор взялся за дело нейрохирурга из Москвы, который мог калечить людей
  • Gettyimages.ru

«Территориальный орган Росздравнадзора... выясняет качество оказанной медпомощи пациентам... По сообщениям СМИ, трое человек остались инвалидами после проведённых медицинских манипуляций», — говорится в сообщении РИА Новости.

Глава СК России Александр Бастрыкин ранее поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах врача частной клиники в Москве, повлёкших ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов.

До этого СК заявил о приостановке деятельности пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить