Росздравнадзор взялся за дело нейрохирурга из Москвы, который мог калечить людей

Росздравнадзор начал проверку качества оказанной медпомощи пострадавшим от рук частного нейрохирурга пациентам в Москве.

«Территориальный орган Росздравнадзора... выясняет качество оказанной медпомощи пациентам... По сообщениям СМИ, трое человек остались инвалидами после проведённых медицинских манипуляций», — говорится в сообщении РИА Новости.

Глава СК России Александр Бастрыкин ранее поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах врача частной клиники в Москве, повлёкших ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов.

До этого СК заявил о приостановке деятельности пластического хирурга Тимура Хайдарова.