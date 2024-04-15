СК заявил о приостановке деятельности пластического хирурга Тимура Хайдарова

В Следственном комитете России заявили, что по инициативе следствия была приостановлена деятельность по оказанию ряда услуг в клинике Тимура Хайдарова.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Столичным СК расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть», — указывается в заявлении.

Самого Хайдарова допросили, проведены обыски, операционные опечатаны, отмечает ведомство.

По данным следствия, 16 февраля 2024 года в клинике пластической хирургии «Ай Кью Пластик» пациенту сделали операцию, а на следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо. Вскоре он впал в кому и умер.

Заведено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил хирурга к девяти годам колонии общего режима из-за смерти пациентки после пластической операции.