В Петербурге хирурга приговорили к девяти годам колонии из-за смерти пациентки
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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.
«Назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок два года шесть месяцев», — говорится в сообщении.
Анестезиолог получил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.
Ранее уголовное дело было возбуждено по факту смерти женщины в Санкт-Петербурге вскоре после комплекса пластических операций в частной клинике.