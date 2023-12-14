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В Петербурге хирурга приговорили к девяти годам колонии из-за смерти пациентки

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Суд в Санкт-Петербурге приговорил хирурга к девяти годам колонии общего режима из-за смерти пациентки после пластической операции.
В Петербурге хирурга приговорили к девяти годам колонии из-за смерти пациентки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

«Назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок два года шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Анестезиолог получил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

Ранее уголовное дело было возбуждено по факту смерти женщины в Санкт-Петербурге вскоре после комплекса пластических операций в частной клинике.

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