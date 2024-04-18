Бастрыкин взял на контроль дело нейрохирурга, который мог калечить пациентов
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
Ранее СК заявил о приостановке деятельности пластического хирурга Тимура Хайдарова.
Также Бастрыкин поручил завести дело после нападения ездовых собак на детей на Чукотке.