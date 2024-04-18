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Бастрыкин взял на контроль дело нейрохирурга, который мог калечить пациентов

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах врача частной клиники в Москве, повлекших ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее СК заявил о приостановке деятельности пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Также Бастрыкин поручил завести дело после нападения ездовых собак на детей на Чукотке.

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