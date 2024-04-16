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Бастрыкин поручил завести дело после нападения ездовых собак на детей на Чукотке

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Травмирование женщины и детей ездовыми собаками на Чукотке должно стать основанием для возбуждения уголовного дела. Такое поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В опубликованном пресс-службой ведомства сообщении указывается, что, по информации СМИ, 14 апреля собаки из питомника, расположенного в городе Анадыре, при движении в упряжке напали на стоящих рядом двух малолетних детей и их мать. По указанному факту была организована доследственная проверка.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Чукотскому автономному округу Тюменцеву А.А. возбудить по данному факту уголовное дело», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на подростка в Челябинске.

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