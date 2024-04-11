Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на подростка в Челябинске

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах нападения бесхозных собак на 13-летнего мальчика в Челябинске.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России.

Инцидент произошёл 9 апреля. По сообщениям в сети, собаки напали на подростка и укусили за ногу. Впоследствии ему потребовалась медицинская помощь.

«Отмечается, что мер к организации отлова бродячих животных не принимается», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.

Доклад в центральный аппарат ведомства представит и.о. руководителя СУ СК России по региону Константин Правосудов.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирование ребёнка в результате нападения собаки в Ростовской области.