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Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на подростка в Челябинске

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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах нападения бесхозных собак на 13-летнего мальчика в Челябинске.
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на подростка в Челябинске
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России.

Инцидент произошёл 9 апреля. По сообщениям в сети, собаки напали на подростка и укусили за ногу. Впоследствии ему потребовалась медицинская помощь.

«Отмечается, что мер к организации отлова бродячих животных не принимается», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.

Доклад в центральный аппарат ведомства представит и.о. руководителя СУ СК России по региону Константин Правосудов.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирование ребёнка в результате нападения собаки в Ростовской области.

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