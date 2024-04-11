Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на подростка в Челябинске
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России.
Инцидент произошёл 9 апреля. По сообщениям в сети, собаки напали на подростка и укусили за ногу. Впоследствии ему потребовалась медицинская помощь.
«Отмечается, что мер к организации отлова бродячих животных не принимается», — уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело.
Доклад в центральный аппарат ведомства представит и.о. руководителя СУ СК России по региону Константин Правосудов.
Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирование ребёнка в результате нападения собаки в Ростовской области.