Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собаки на ребёнка под Ростовом
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В опубликованном в Telegram-канале ведомства сообщении указывается, что по сообщению о причинении телесных повреждений малолетнему в результате нападения собаки была организована процессуальная проверка.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. возбудить уголовное дело и представить доклад», — отметили в СК.
Ранее Бастрыкин взял на контроль дело о нападении безнадзорных собак на ребёнка в Челябинске.