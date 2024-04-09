Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собаки на ребёнка под Ростовом

Травмирование ребёнка в результате нападения собаки в Ростовской области должно послужить основанием для возбуждения уголовного дела. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В опубликованном в Telegram-канале ведомства сообщении указывается, что по сообщению о причинении телесных повреждений малолетнему в результате нападения собаки была организована процессуальная проверка.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. возбудить уголовное дело и представить доклад», — отметили в СК.

Ранее Бастрыкин взял на контроль дело о нападении безнадзорных собак на ребёнка в Челябинске.