RT в Telegram
Подпишись

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собаки на ребёнка под Ростовом

Короткая ссылка
Травмирование ребёнка в результате нападения собаки в Ростовской области должно послужить основанием для возбуждения уголовного дела. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собаки на ребёнка под Ростовом
  • © Следственный комитет РФ

В опубликованном в Telegram-канале ведомства сообщении указывается, что по сообщению о причинении телесных повреждений малолетнему в результате нападения собаки была организована процессуальная проверка.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. возбудить уголовное дело и представить доклад», — отметили в СК.

Ранее Бастрыкин взял на контроль дело о нападении безнадзорных собак на ребёнка в Челябинске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить