Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на ребёнка в Челябинске

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании нападения безнадзорных собак на ребёнка в Челябинске.

Об этом, как сообщает URA.RU, заявили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

«Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константина Правосудова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что собаки напали на мальчика в январе.