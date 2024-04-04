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Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на ребёнка в Челябинске

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Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании нападения безнадзорных собак на ребёнка в Челябинске.
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на ребёнка в Челябинске
  • © СК РФ

Об этом, как сообщает URA.RU, заявили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

«Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константина Правосудова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что собаки напали на мальчика в январе.

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