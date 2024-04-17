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Замглавы Минфина: в России обсуждают повышение ставки дальневосточной ипотеки

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Власти России обсуждают возможное повышение ставки по дальневосточной ипотеке, заявил замглавы Минфина Иван Чебесков.
Замглавы Минфина: в России обсуждают повышение ставки дальневосточной ипотеки
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Идёт дискуссия по дальневосточной ипотеке с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе. Потому что сейчас она находится на уровне 2%... Задачи, которые стояли перед программой, они выполнены», — цитирует его РИА Новости.

По словам замглавы Минфина, 2% — это очень низкая ставка.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о льготной ипотеке под 2% в ряде регионов для участников СВО.

5 апреля в Сбербанке заявили о возобновлении льготной программы «Ипотека для IT».

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