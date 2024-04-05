Сбер возобновил выдачу IT-ипотеки
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«Сегодня правительство России приняло решение об увеличении лимита по «Ипотеке для IT» до 700 млрд, и мы сразу же снова начинаем приём заявок по этой программе», — цитирует его ТАСС.
Царёв подчеркнул, что программа популярна среди клиентов Сбера. По его словам, в 2022 году каждый месяц оформлялось до 500 сделок, а в 2023 году показатель вырос до 3 тыс.
Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку в начале февраля этого года.