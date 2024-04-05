Сбер возобновил выдачу IT-ипотеки

Сбербанк возобновил выдачу по льготной программе «Ипотека для IT». Такое заявление сделал зампред правления банка Кирилл Царёв.

«Сегодня правительство России приняло решение об увеличении лимита по «Ипотеке для IT» до 700 млрд, и мы сразу же снова начинаем приём заявок по этой программе», — цитирует его ТАСС.

Царёв подчеркнул, что программа популярна среди клиентов Сбера. По его словам, в 2022 году каждый месяц оформлялось до 500 сделок, а в 2023 году показатель вырос до 3 тыс.

Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку в начале февраля этого года.