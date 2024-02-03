Сбер перестал принимать заявки на IT-ипотеку
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Об этом Сбер сообщает на своём сайте.
«Приём заявок завершён. О возобновлении приёма заявок сообщим дополнительно», — сказано в заявлении.
Как пишет ТАСС со ссылкой на маркетплейс «Сделка.рф», банк перестал принимать заявки, так как исчерпал лимиты по IT-ипотеке.
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