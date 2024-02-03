Сбер перестал принимать заявки на IT-ипотеку

Сбербанк перестал принимать заявки на оформление IT-ипотеки.

Об этом Сбер сообщает на своём сайте.

«Приём заявок завершён. О возобновлении приёма заявок сообщим дополнительно», — сказано в заявлении.

Как пишет ТАСС со ссылкой на маркетплейс «Сделка.рф», банк перестал принимать заявки, так как исчерпал лимиты по IT-ипотеке.

Ранее кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами согласился продлить льготную ставку для социально ориентированных НКО.

Ранее глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заявил, что в Центробанке России ожидают роста ипотечного кредитования по итогам 2024 года на уровне 7—12%.