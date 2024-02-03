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Сбер перестал принимать заявки на IT-ипотеку

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Сбербанк перестал принимать заявки на оформление IT-ипотеки.
Сбер перестал принимать заявки на IT-ипотеку
  • Gettyimages.ru
  • © Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket

Об этом Сбер сообщает на своём сайте.

«Приём заявок завершён. О возобновлении приёма заявок сообщим дополнительно», — сказано в заявлении.

Как пишет ТАСС со ссылкой на маркетплейс «Сделка.рф», банк перестал принимать заявки, так как исчерпал лимиты по IT-ипотеке.

Ранее кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами согласился продлить льготную ставку для социально ориентированных НКО.

Ранее глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заявил, что в Центробанке России ожидают роста ипотечного кредитования по итогам 2024 года на уровне 7—12%.

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