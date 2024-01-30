В ЦБ России спрогнозировали темпы роста ипотеки в пределах 7—12%
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«В этом году ждём темпы 7—12%, более адекватные», — цитирует его ТАСС.
Отмечается, что по итогам 2023 года ипотечный портфель российских банков показал рост 34,5%.
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что средний срок ипотечного кредита увеличился с 18 лет в 2020 году до 25 лет.
Набиуллина также призвала не путать понятия «доступность жилья» и «доступность ипотеки» для граждан России.