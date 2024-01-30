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В ЦБ России спрогнозировали темпы роста ипотеки в пределах 7—12%

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В Центробанке России ожидают роста ипотечного кредитования по итогам 2024 года на уровне 7—12%, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.
В ЦБ России спрогнозировали темпы роста ипотеки в пределах 7—12%
  • Gettyimages.ru
  • © sommart

«В этом году ждём темпы 7—12%, более адекватные», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что по итогам 2023 года ипотечный портфель российских банков показал рост 34,5%.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что средний срок ипотечного кредита увеличился с 18 лет в 2020 году до 25 лет.

Набиуллина также призвала не путать понятия «доступность жилья» и «доступность ипотеки» для граждан России.

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