Набиуллина: в России до 25 лет выросли средние сроки ипотечного кредита
- РИА Новости
В интервью РИА Новости она подчеркнула, что бум на рынке жилья грозит кризисом, а не повышением его доступности, поэтому Банк России выступает за сбалансированное развитие ипотеки.
Набиуллина добавила, что нельзя путать доступность жилья и доступность ипотеки для граждан России.
«Потому что даже если процентные ставки низкие, но человек должен брать больший объём кредита (так как в результате массовых льготных программ выросли цены), то это не означает повышения доступности жилья», — заключила глава ЦБ.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о продлении субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей.