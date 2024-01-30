Набиуллина: в России до 25 лет выросли средние сроки ипотечного кредита

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что средний срок ипотечного кредита вырос с 18 лет в 2020 году до 25 лет.

В интервью РИА Новости она подчеркнула, что бум на рынке жилья грозит кризисом, а не повышением его доступности, поэтому Банк России выступает за сбалансированное развитие ипотеки.

Набиуллина добавила, что нельзя путать доступность жилья и доступность ипотеки для граждан России.

«Потому что даже если процентные ставки низкие, но человек должен брать больший объём кредита (так как в результате массовых льготных программ выросли цены), то это не означает повышения доступности жилья», — заключила глава ЦБ.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о продлении субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей.