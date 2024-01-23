Путин заявил о продлении субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей
- globallookpress.com
В ходе общения с победителями всероссийских конкурсов Путин выслушал обращение одной из участниц встречи, которая назвала субсидию очень актуальной и важной. Глава государства согласился с её оценкой и отметил, что эта мера действительно эффективная.
«Меры [поддержки] продлим», — заверил её Путин.
Также в ходе встречи Путин выступил с призывом следить за реализацией мер поддержки многодетных семей в регионах России.