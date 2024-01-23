Путин заявил о продлении субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей

Мера поддержки многодетных семей в виде субсидии в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки является действенной, она будет пролонгирована. Об этом заявил 23 января президент России Владимир Путин.

В ходе общения с победителями всероссийских конкурсов Путин выслушал обращение одной из участниц встречи, которая назвала субсидию очень актуальной и важной. Глава государства согласился с её оценкой и отметил, что эта мера действительно эффективная.

«Меры [поддержки] продлим», — заверил её Путин.

Также в ходе встречи Путин выступил с призывом следить за реализацией мер поддержки многодетных семей в регионах России.