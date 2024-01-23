Путин призвал следить за реализацией мер поддержки многодетных семей в регионах
- РИА Новости
Во время общения президента с победителями всероссийских семейных конкурсов один из участников встречи отметил, что в Ярославской области существуют трудности с реализацией меры поддержки многодетных семей в виде предоставления земельных участков. По его словам, на предоставляемых территориях нет необходимой инфраструктуры.
«Нужно провести ревизию всего, что продекларировано на региональном уровне, и того, как это исполняется», — ответил ему Путин.
Глава государства добавил, что похожие ситуации возникали на старте другой программы — «Дальневосточный гектар». Однако в итоге ситуация поменялась.
Также во время встречи глава государства заявил о необходимости пролонгировать программу семейной ипотеки в России.