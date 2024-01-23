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Путин призвал следить за реализацией мер поддержки многодетных семей в регионах

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Ход реализации мер социальной поддержки многодетных семей в регионах России необходимо держать на контроле. Об этом заявил 23 января глава государства Владимир Путин.
Путин призвал следить за реализацией мер поддержки многодетных семей в регионах
  • РИА Новости

Во время общения президента с победителями всероссийских семейных конкурсов один из участников встречи отметил, что в Ярославской области существуют трудности с реализацией меры поддержки многодетных семей в виде предоставления земельных участков. По его словам, на предоставляемых территориях нет необходимой инфраструктуры.

«Нужно провести ревизию всего, что продекларировано на региональном уровне, и того, как это исполняется», — ответил ему Путин.

Глава государства добавил, что похожие ситуации возникали на старте другой программы — «Дальневосточный гектар». Однако в итоге ситуация поменялась.

Также во время встречи глава государства заявил о необходимости пролонгировать программу семейной ипотеки в России.

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