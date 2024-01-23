Путин заявил о необходимости продлить программу льготной семейной ипотеки

Действие программы льготной семейной ипотеки под 6% необходимо продлить, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

«Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена — продолжена льготная семейная ипотека под 6%», — отметил Путин.

Ранее в Государственной думе высказались об идее ввести дифференцированные проценты по льготной ипотеке в российских регионах.

Как отмечал вице-премьер России Марат Хуснуллин, программа «Семейная ипотека» стала самой востребованной и масштабной по выдаче в 2023 году.