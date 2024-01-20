Хуснуллин: семейная ипотека стала самой востребованной программой в 2023 году

Программа «Семейная ипотека» стала самой востребованной и масштабной по выдаче в 2023 году. С заявлением об этом выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он отметил, что за минувший год было выдано 7 млн ипотечных кредитов, 2,4 млн из которых — по льготным программам. Это, по словам Хуснуллина, в 1,5 раза больше, чем было в 2022 году.

В свою очередь, прирост ипотечного портфеля в 2023 году достиг 4 трлн рублей, что вдвое больше показателей за 2022 год.

«Очень хорошо раскрутилась «Семейная ипотека». Впервые за прошедшие годы она стала самой востребованной и самой большой по объёму», — приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Ранее в Государственной думе высказались об идее ввести дифференцированные проценты по льготной ипотеке в российских регионах.