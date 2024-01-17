В Госдуме высказались об идее дифференцированных процентов по льготной ипотеке в регионах

Зампред Госдумы Алексей Гордеев рассказал подробности об идее введения дифференцированных процентов по жилищным кредитам с господдержкой на разных территориях страны. Инициативу обсудят в нижней палате парламента в ближайшие дни.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отметил Гордеев, важно учитывать изменения условий льготных госпрограмм ипотечного кредитования, которые произошли в конце 2023 года.

«Существующие меры государственной поддержки уже предполагают территориальную дифференциацию льготной ипотеки: на сегодня действуют программы «Сельская ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека», «Льготная ипотека для новых регионов», — уточнил он.

По его словам, возможность дифференциации льготной ипотечной ставки по регионам будут обсуждать в Госдуме с участием представителей профильных комитетов парламента, Банка России, Минстроя и Минфина.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье начался приём заявок по новой программе «Бюджетная ипотека».