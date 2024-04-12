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Специалист Юпашевская назвала невыгодным нарушение правил больничного листа

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Замдиректора департамента по кадровым услугам экспертной компании Unicon Outsourcing Зульфия Юпашевская рассказала о невыгодных последствиях нарушения правил режима листка временной нетрудоспособности.
Специалист Юпашевская назвала невыгодным нарушение правил больничного листа
  • Gettyimages.ru

«Пропуск похода к врачу, неявка в назначенный срок на осмотр или на медико-социальную экспертизу неизбежно повлекут за собой уменьшение выплат по бюллетеню», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Также, по словам специалиста, на выплатах по больничному листу скажутся самовольный уход из больницы, явка к врачу во время болезни в нетрезвом виде, умышленное нанесение себе увечий.

Все перечисленные ситуации станут убедительным основанием для доведения до сведения начальства пациента отчёта о его поведении во время болезни, заключила эксперт.

Ранее эксперт портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко дала рекомендации, как действовать в случае потери работы.

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