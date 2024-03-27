Финансист Соловиченко рассказала о действиях в случае потери работы

Эксперт портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко дала рекомендации, как действовать в случае потери работы.

«Существует множество онлайн-курсов, как составить резюме и вести себя на собеседовании. Государство также может помочь с занятостью», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, регистрация в центре занятости населения позволит найти работу или оформить пособие по безработице.

В России действуют различные программы помощи безработным — курсы по освоению новых специальностей, консультации по запуску собственного бизнеса, добавила финансист

Ранее HR-директор NC Logistic Ирина Пак заявила, что за последние годы средний срок работы на одном месте заметно сократился.