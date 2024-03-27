Финансист Соловиченко рассказала о действиях в случае потери работы
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«Существует множество онлайн-курсов, как составить резюме и вести себя на собеседовании. Государство также может помочь с занятостью», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила специалист, регистрация в центре занятости населения позволит найти работу или оформить пособие по безработице.
В России действуют различные программы помощи безработным — курсы по освоению новых специальностей, консультации по запуску собственного бизнеса, добавила финансист
Ранее HR-директор NC Logistic Ирина Пак заявила, что за последние годы средний срок работы на одном месте заметно сократился.