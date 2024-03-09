Специалист Пак заявила о сокращении среднего срока работы на одном месте

HR-директор NC Logistic Ирина Пак заявила, что за последние годы средний срок работы на одном месте заметно сократился.

«Раньше люди посвящали предприятию по десять и более лет своей жизни. Сегодня сотрудники считают, что «засиделись», если работают в компании дольше трёх лет. Конечно, смена работы становится возможной только при наличии вакансий», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в настоящее время поводом для смены работы становится не только более высокая зарплата, но и дополнительные бонусы, в том числе ДМС, корпоративная культура, гибкий график, возможность работать удалённо.

Как считает Пак, человек рассматривает другие варианты трудоустройства из-за отсутствия мотивации на текущей работе.

«Сотрудник не видит перспективы карьерного роста или увеличения заработной платы. Кто-то устаёт от рутинных обязанностей и отчасти разочаровывается в выбранной профессии», — добавила она.

Ранее кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Президентской академии Виктор Ляшок оценил ситуацию на рынке труда в России в 2023 году как позитивную.