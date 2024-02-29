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Экономист Ляшок проанализировал ситуацию на рынке труда в России

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Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Президентской академии Виктор Ляшок оценил ситуацию на рынке труда в России в 2023 году как позитивную.
Экономист Ляшок проанализировал ситуацию на рынке труда в России
  • РИА Новости

«Уровень безработицы в прошлом году, как и время поиска новой работы, снижался, а рост заработной платы, как показывают данные Росстата, на 7,8% обгонял инфляцию», — поделился эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Ляшок также отметил, что это привело к росту потребления и увеличению оборотов в розничной торговле.

В то же время во многих областях работодатели столкнулись с дефицитом кадров. В текущей ситуации для его покрытия потребуется приток мигрантов, а потому, соответственно, смягчение в миграционной политике.

Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал о новых трендах рынка труда.

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