Стоматолог Мартынова: из-за невылеченного кариеса может развиться эндокардит

Стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Елена Мартынова предупредила, что из-за невылеченного кариеса и хронического воспаления дёсен могут развиться патологии сердечно-сосудистой системы.

При множественном кариесе стрептококки направленно провоцируют развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, такие как ревматизм, ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, эндокардит (воспаление внутренней оболочки сердца). Это происходит за счёт особенного строения рецепторов ткани сердца, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

На этапе начального воспаления развивается пародонтит, что увеличивает вероятность инфекционного эндокардита за счёт постоянного попадания бактерий в кровь, отметила Мартынова.

«Для сохранения здоровья, как ротовой полости, так и организма в целом, важно проходить профилактические осмотры у стоматолога и профессиональную гигиену полости рта раз в полгода», — добавила стоматолог.

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