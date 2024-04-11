Стоматолог Мартынова: из-за невылеченного кариеса может развиться эндокардит
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При множественном кариесе стрептококки направленно провоцируют развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, такие как ревматизм, ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, эндокардит (воспаление внутренней оболочки сердца). Это происходит за счёт особенного строения рецепторов ткани сердца, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».
На этапе начального воспаления развивается пародонтит, что увеличивает вероятность инфекционного эндокардита за счёт постоянного попадания бактерий в кровь, отметила Мартынова.
«Для сохранения здоровья, как ротовой полости, так и организма в целом, важно проходить профилактические осмотры у стоматолога и профессиональную гигиену полости рта раз в полгода», — добавила стоматолог.
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