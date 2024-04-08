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Стоматолог Кадиева: пломба служит в среднем до десяти лет

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Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматологии» Ният Кадиева рассказала, при каких условиях пломба прослужит до десяти лет.
Стоматолог Кадиева: пломба служит в среднем до десяти лет
  • Gettyimages.ru

«Своевременная профилактика, то есть удаление бактериальных скоплений в виде зубных отложений, максимально продлит эксплуатацию пломбы», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, исключение вредных привычек, аккуратность и бережность обеспечат длительную функциональность пломбы и помогут сохранить её внешний вид.

По словам врача, регулярный профилактический осмотр у стоматолога два раза в год поможет вовремя выявить проблему с пломбой и решить её на ранней стадии.

Ранее врач-стоматолог Валерий Латышев заявил, что уход за зубами после 50 лет требует особого внимания, так как у многих к этому возрасту уже есть ортопедические конструкции.

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