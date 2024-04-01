Стоматолог Латышев рассказал об особенностях ухода за зубами после 50 лет

Врач-стоматолог Валерий Латышев заявил, что уход за зубами после 50 лет требует особого внимания, так как у многих к этому возрасту уже есть ортопедические конструкции.

«Далеко не все пациенты умеют правильно чистить зубы, а у людей за 50 меняются свойства и состав слюны, и уже необходимо вдвойне внимательно относиться к гигиене полости рта», — сказал он в беседе с Life.ru.

Эксперт советует чистить зубные протезы специальной щёткой, зубными ёршиками и аптечными средствами.

Самая большая опасность для мостов — это кариес, поэтому их важно тщательно очищать не только жёсткой зубной щёткой, но и зубными ёршиками, нитями и ирригатором. Полость рта желательно очищать ополаскивателями с экстрактами лечебных трав.

В пожилом возрасте рекомендуется использовать мягкую зубную щётку и фторсодержащую зубную пасту.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.