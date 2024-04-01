Стоматолог Латышев рассказал об особенностях ухода за зубами после 50 лет
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«Далеко не все пациенты умеют правильно чистить зубы, а у людей за 50 меняются свойства и состав слюны, и уже необходимо вдвойне внимательно относиться к гигиене полости рта», — сказал он в беседе с Life.ru.
Эксперт советует чистить зубные протезы специальной щёткой, зубными ёршиками и аптечными средствами.
Самая большая опасность для мостов — это кариес, поэтому их важно тщательно очищать не только жёсткой зубной щёткой, но и зубными ёршиками, нитями и ирригатором. Полость рта желательно очищать ополаскивателями с экстрактами лечебных трав.
В пожилом возрасте рекомендуется использовать мягкую зубную щётку и фторсодержащую зубную пасту.
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