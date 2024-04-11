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В Подмосковье обучение новым профессиям прошли почти 3,5 тысячи женщин в декрете

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Почти 3,5 тыс. женщин в декрете прошли обучение новым профессиям в Подмосковье.
В Подмосковье обучение новым профессиям прошли почти 3,5 тысячи женщин в декрете
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает телеканал «360», рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

«Мамы в декрете могут получить новую профессию, и это совершенно бесплатно. Отмечу, что ранее мамочки выбирали интернет-маркетинг, а сейчас в приоритете у них — IT-специальности, экономика и кадровое дело», — отметила она.

Обучение можно пройти онлайн на базе крупных образовательных центров. Срок обучения зависит от направления и уровня подготовки — от 72 до 256 часов. После чего женщинам выдаётся документ и подтверждается квалификация.

Ранее в Минздраве Подмосковья рассказали, что в области модернизировали 35 женских консультаций в 2023 году.

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