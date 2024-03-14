В Подмосковье модернизировали 35 женских консультаций в 2023 году

В Московской области в рамках запущенного в 2023 году проекта «Наша женская консультация» обновили внешний вид и улучшили сервисы в 35 таких медучреждениях.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

По словам первого зампредседателя правительства региона Светланы Стригунковой, до конца текущего года планируется модернизировать ещё 39 учреждений.

«В обновлённых женских консультациях будет установлена единая навигация и электронные табло с расписанием врачей, откроются кабинеты постановки на учёт по беременности в день обращения», — отметила Стригункова.

Также, по её словам, в женских консультациях оборудуют комфортные зоны ожидания и установят кулеры, вендинговые автоматы и телевизоры.

Ранее НСН со ссылкой на слова главы Департамента строительства Рафика Загрутдинова сообщала, что строители подготовили демонстрационную площадку, на которой представили несколько вариантов оформления палат для нового корпуса Детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках.