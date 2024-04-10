Психолог Парамонова рассказала о разрушающем воздействии стресса на иммунитет

Психолог клиники «Евроонко» Ольга Парамонова сообщила, что длительный стресс ослабляет функциональность иммунной системы, из-за чего человек может чаще болеть.

При стрессе в кровь выбрасывается большое количество гормонов — адреналина, норадреналина, кортизола, объяснила она в разговоре с РИАМО.

«Когда количество адреналина и норадреналина повышается, человек начинает ощущать тревогу и страх. Также в зависимости от личностных и характерологических особенностей человек либо чрезмерно теряет, либо набирает вес», — отметила Парамонова.

Ранее психолог Анна Белявская в беседе с телеканалом «360» рассказала, с помощью каких упражнений можно снять стресс и вернуть спокойствие.