RT в Telegram
Подпишись

Психолог Парамонова рассказала о разрушающем воздействии стресса на иммунитет

Короткая ссылка
Психолог клиники «Евроонко» Ольга Парамонова сообщила, что длительный стресс ослабляет функциональность иммунной системы, из-за чего человек может чаще болеть.
Психолог Парамонова рассказала о разрушающем воздействии стресса на иммунитет
  • Gettyimages.ru

При стрессе в кровь выбрасывается большое количество гормонов — адреналина, норадреналина, кортизола, объяснила она в разговоре с РИАМО.

«Когда количество адреналина и норадреналина повышается, человек начинает ощущать тревогу и страх. Также в зависимости от личностных и характерологических особенностей человек либо чрезмерно теряет, либо набирает вес», — отметила Парамонова.

Ранее психолог Анна Белявская в беседе с телеканалом «360» рассказала, с помощью каких упражнений можно снять стресс и вернуть спокойствие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить