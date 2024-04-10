В Удмуртии диагностировали более шести тысяч случаев ожирения за год

Более шести тысяч случаев ожирения диагностированы за год в Удмуртии.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на Минздрав Удмуртии.

Медики напоминают, что лишний вес повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, болезней опорно-двигательного аппарата.

«Важно, чтобы питание было сбалансированным — то есть сочетание белков, жиров и углеводов (БЖУ) должно составлять 1:1:4, а количество потреблённых калорий должно быть равно или меньше израсходованных. Поэтому, чтобы не поправляться, нужно быть физически активными», — сказал врач-диетолог Первой республиканской клинической больницы Даниил Казарин.

С 8 по 14 апреля в России проходит неделя подсчёта калорий. Средняя суточная норма для женщин — 2000 ккал, для мужчин — 2500 ккал, минимальная — 1200 ккал для женщин и 1500 ккал для мужчин.

Ранее нейробиолог Ирина Шошина рассказала о последствиях и профилактике хронического стресса.