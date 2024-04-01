Путин поручил оснастить скорую помощь в прифронтовой зоне средствами РЭБ
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Такое поручение дано правительству и исполнительным органам ДНР, ЛНР, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей.
Они должны обеспечить оснащение автомобилей и медработников выездных бригад «средствами индивидуальной защиты, средствами защиты транспорта, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы».
Речь идёт о населённых пунктах, входящих в 15-километровую зону от линии боевого соприкосновения, также эта мера коснётся прилегающих к ним территорий.