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Путин поручил оснастить скорую помощь в прифронтовой зоне средствами РЭБ

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Президент Владимир Путин поручил оснастить средствами защиты и РЭБ машины и сотрудников скорой помощи, которые работают в районах, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения.
Путин поручил оснастить скорую помощь в прифронтовой зоне средствами РЭБ
  • globallookpress.com

Такое поручение дано правительству и исполнительным органам ДНР, ЛНР, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей.

Они должны обеспечить оснащение автомобилей и медработников выездных бригад «средствами индивидуальной защиты, средствами защиты транспорта, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы».

Речь идёт о населённых пунктах, входящих в 15-километровую зону от линии боевого соприкосновения, также эта мера коснётся прилегающих к ним территорий.

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