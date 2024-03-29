В Твери простились с погибшими в Ивановской области военными лётчиками

В Твери простились с лётчиками, погибшими при крушении самолёта Ил-76 в Ивановской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Тверской области.

Соболезнования участникам гражданской панихиды — родным и близким военнослужащих, их сослуживцам — направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Проститься с погибшими лётчиками — Сергеем Свешниковым, Данилой Якушиным, Денисом Онуфриенко, Даниилом Гаранжой, Георгием Левашовым, Русланом Очкасовым, Сиёвушем Давлятовым, Виктором Бейнорасом, Евгением Валидудой — пришли военнослужащие, представители власти, общественных организаций, жители Тверской области.

Днём 12 марта в Ивановской области разбился самолёт военно-транспортной авиации Ил-76, на борту находились 15 человек. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте. Комиссия главного командования Воздушно-космических сил России вылетела в Иваново.

На борту были лётчики из Тверской области и из Оренбургской области.