Биотехнолог Макаева рассказала о влиянии БАДов на организм

Эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет», руководитель совета по развитию системы здравоохранения координационного совета негосударственной сферы безопасности (КС НСБ России) Альбина Макаева рассказала в беседе с RT о БАДах и их влиянии на организм.

«БАД — это биологически активные добавки к рациону питания, то есть существует некий унифицированный рацион необходимых питательных веществ для нашего организма, который мы должны потреблять ежедневно, чтобы поддерживать баланс здоровья и активности, в него входят белки, жиры, углеводы, минералы, витамины, про- и пребиотики, в обычной пище этих элементов недостаточно в связи с неблагоприятной экологией и другими факторами техногенного мира», — отметила она.

Биотехнолог подчеркнула, что нельзя использовать их только на основе различных рекламных агитаций.

«Процессы внутри каждого организма уникальны и перед применением того или иного БАДа необходимо сдать анализы, пройти обследование, обратиться за консультацией к терапевту, чтобы выявить, чего на данный момент не хватает в организме, а затем к нутрициологу, чтобы подобрать конкретно вам необходимые добавки», — добавила она.

Ранее Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог, подчеркнула в беседе с RT, что при сбалансированном и разнообразном питании принимать БАДы обычно нет необходимости — организм получает достаточно витаминов и минералов из пищи.

В СМИ ранее также сообщалось, что ещё два случая смерти людей, употреблявших пищевые добавки с экстрактом красного риса кодзи производства фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, были выявлены в Японии.