ФМБА России получило удостоверение на препарат от коронавируса «МИР 19»

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило регистрационное постоянное удостоверение на препарат «МИР 19» против коронавирусной инфекции.

«Доклинические и клинические исследования препарата продемонстрировали его высокую эффективность и безопасность... Министерство здравоохранения России выдало постоянное регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения», — приводит сообщение ТАСС.

В марте 2023 года препарат «МИР 19» от коронавируса был одобрен для амбулаторного применения.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство России выразило готовность предложить странам Африки организацию совместного производства лекарств и вакцин на Африканском континенте.