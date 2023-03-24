ФМБА: препарат от коронавируса «МИР 19» одобрен для амбулаторного применения

Препарат от коронавируса «МИР 19» одобрен для амбулаторного применения.

Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

«Минздрав России одобрил изменения инструкции по медицинскому применению инновационного препарата «МИР 19». Препарат теперь доступен и для амбулаторного применения», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что препарат от коронавируса «МИР 19» будет эффективен и против нового варианта «цербер».

Бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.