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Глава ФМБА: препарат от коронавируса «МИР 19» будет эффективен против варианта «цербер»

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Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что препарат от коронавируса «МИР 19» будет эффективен и против нового варианта «цербер».
Глава ФМБА: препарат от коронавируса «МИР 19» будет эффективен против варианта «цербер»
  • Gettyimages.ru
  • © VioletaStoimenova

Как передаёт РИА Новости, Скворцова ответила на соответствующий вопрос журналистов. 

«Это препарат, который тоже обладает очень высокой универсальностью... Это всё работает», — сказала она.

26 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта коронавируса, в том числе «цербер».

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН отметил, что «цербер» более контагиозен.

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