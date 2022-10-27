Глава ФМБА: препарат от коронавируса «МИР 19» будет эффективен против варианта «цербер»

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что препарат от коронавируса «МИР 19» будет эффективен и против нового варианта «цербер».

Как передаёт РИА Новости, Скворцова ответила на соответствующий вопрос журналистов.

«Это препарат, который тоже обладает очень высокой универсальностью... Это всё работает», — сказала она.

26 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта коронавируса, в том числе «цербер».

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН отметил, что «цербер» более контагиозен.