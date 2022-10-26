Попова: в России выявили два новых варианта коронавируса, в том числе «цербер»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта коронавируса, в том числе «цербер».

РИА Новости

По её словам, предполагается их дальнейшее распространение. Об этом информирует РИА Новости. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков высказался в беседе с сайтом телеканала «Москва 24» о новом варианте коронавируса «цербер».