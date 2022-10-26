Попова: в России выявили два новых варианта коронавируса, в том числе «цербер»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта коронавируса, в том числе «цербер».
- РИА Новости
По её словам, предполагается их дальнейшее распространение.
Об этом информирует РИА Новости.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков высказался в беседе с сайтом телеканала «Москва 24» о новом варианте коронавируса «цербер».
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