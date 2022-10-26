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Попова: в России выявили два новых варианта коронавируса, в том числе «цербер»

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта коронавируса, в том числе «цербер».
Попова: в России выявили два новых варианта коронавируса, в том числе «цербер»
  • РИА Новости

По её словам, предполагается их дальнейшее распространение.

Об этом информирует РИА Новости.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков высказался в беседе с сайтом телеканала «Москва 24» о новом варианте коронавируса «цербер».

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