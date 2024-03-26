Специалист Бондарович перечислила этапы эмоционального выгорания

Эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Ольга Бондарович рассказала об основных этапах эмоционального выгорания.

«Первый из них — предупреждающий, его также называют «стадия горящего глаза». Сотрудник замотивирован решать рабочие задачи, берёт на себя слишком много проектов, начинает больше работать и не оставляет времени на отдых», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Далее, по словам специалиста, начинается дистанцирование от коллег и переход на формальное общение с ними.

После возникает пренебрежительное отношение к своей работе, обесценивание, чувство тоски, печали и безысходности.

«В этой стадии сотрудник ещё больше недоволен собой, ему всё равно, как одеваться, он чувствует себя одиноко, даже если вокруг много людей. Также возникают различные психосоматические реакции: нарушается сон, усиливаются страхи. Ощущение безысходности достигает своего пика, и человек не видит выхода из сложившейся ситуации», — заключила Бондарович.

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