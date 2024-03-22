Психиатр Волынкина рекомендовала чаще быть на свежем воздухе весной

Врач-психиатр Юлия Волынкина рассказала, как поддержать ментальное здоровье весной.

«Чаще бывайте на свежем воздухе, соблюдайте режим дня, высыпайтесь, правильно питайтесь, дополните рацион овощами и фруктами, рыбой и морепродуктами. Пройдите лабораторную диагностику на содержание в крови основных витаминов, и по необходимости врач пропишет вам необходимые витаминно-минеральные комплексы», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, нужно настраивать себя на успех, общаться с единомышленниками.

Также рекомендуется составить список занятий, которые приносят удовольствие, и выделить для них время в ежедневном графике.

Ранее автор Дзен-канала «Экологичный психолог» клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» заявил о связи весеннего стресса с перестройкой гормонального фона.