Психолог Самбурский рассказал о причинах усиления стресса весной

Автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» заявил о связи весеннего стресса с перестройкой гормонального фона.

«Идёт усиленная выработка дофамина и серотонина. Казалось бы, эти два гормона отвечают за ощущение счастья и прилив сил, но на практике всё иначе», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, в этот период наблюдаются перепады настроения, снижается концентрация внимания, появляется бессонница, учащаются эмоциональные срывы, прибавляются неврозы.

«Весеннее обострение «лечится» здоровым образом жизни. Правильное питание, прогулки на свежем воздухе, спорт и хороший сон — главные помощники. При стрессе важно найти подходящие способы расслабления: йога, дыхательные упражнения, массаж», — заключил эксперт.

Ранее врач-психотерапевт АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), к.м.н. Ирина Крашкина назвала основные отличия депрессии от эмоционального спада.