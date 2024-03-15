Психотерапевт Крашкина рассказала об отличиях депрессии и эмоционального спада

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), к.м.н. Ирина Крашкина назвала основные отличия депрессии от эмоционального спада.

«Человек может испытывать временную грусть, усталость или пониженное настроение, но это состояние обычно проходит достаточно быстро и не сопровождается теми же длительными и серьёзными симптомами, которые характерны для депрессии», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, депрессия сопровождается постоянным и продолжительным ощущением глубокой печали, отсутствием интереса к повседневным занятиям, возможными мыслями о собственной ненужности или самоповреждении.

Эмоциональный спад, по словам Крашкиной, связан с конкретной ситуацией или вызван усталостью, стрессом, переутомлением.

«Для различия между депрессией и эмоциональным спадом важно обратить внимание на длительность и интенсивность симптомов. Если негативные эмоции и изменения в поведении сохраняются в течение продолжительного времени (обычно более двух недель) и существенно влияют на качество жизни человека, это может указывать на депрессию и требует вмешательства специалиста», — заключила эксперт.

Ранее врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров рассказал, какие симптомы могут указывать на наличие депрессии.