Психотерапевт Крашкина рассказала об отличиях депрессии и эмоционального спада
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«Человек может испытывать временную грусть, усталость или пониженное настроение, но это состояние обычно проходит достаточно быстро и не сопровождается теми же длительными и серьёзными симптомами, которые характерны для депрессии», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».
Как отметила специалист, депрессия сопровождается постоянным и продолжительным ощущением глубокой печали, отсутствием интереса к повседневным занятиям, возможными мыслями о собственной ненужности или самоповреждении.
Эмоциональный спад, по словам Крашкиной, связан с конкретной ситуацией или вызван усталостью, стрессом, переутомлением.
«Для различия между депрессией и эмоциональным спадом важно обратить внимание на длительность и интенсивность симптомов. Если негативные эмоции и изменения в поведении сохраняются в течение продолжительного времени (обычно более двух недель) и существенно влияют на качество жизни человека, это может указывать на депрессию и требует вмешательства специалиста», — заключила эксперт.
Ранее врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров рассказал, какие симптомы могут указывать на наличие депрессии.