Психиатр Шуров назвал признаки депрессии

Врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров рассказал, какие симптомы могут указывать на наличие депрессии.

«Депрессия — это психиатрическое заболевание. По диагностическим критериям не менее двух недель большую часть времени должен быть пониженный фон настроения, ангедония, то есть утрата удовольствия от привычных вещей, сниженная физическая активность, сниженная психическая активность. Всё уходит в негатив», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, ещё один признак — очень тяжёлые мысли, когда человек начинает себя «докручивать» в этом состоянии.

Как отметил Шуров, разбираться с депрессией нужно с помощью специалиста.

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