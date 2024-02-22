RT в Telegram
Подпишись

Психиатр Шуров назвал признаки депрессии

Короткая ссылка
Врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров рассказал, какие симптомы могут указывать на наличие депрессии.
Психиатр Шуров назвал признаки депрессии
  • Gettyimages.ru

«Депрессия — это психиатрическое заболевание. По диагностическим критериям не менее двух недель большую часть времени должен быть пониженный фон настроения, ангедония, то есть утрата удовольствия от привычных вещей, сниженная физическая активность, сниженная психическая активность. Всё уходит в негатив», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, ещё один признак — очень тяжёлые мысли, когда человек начинает себя «докручивать» в этом состоянии.

Как отметил Шуров, разбираться с депрессией нужно с помощью специалиста.

Ранее эндокринолог Клиники Фомина Дарья Абахина назвала способы для снижения кортизола при стрессе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить