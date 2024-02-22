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Врач Абахина назвала способы для снижения кортизола при стрессе

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Эндокринолог Клиники Фомина Дарья Абахина назвала способы для снижения кортизола при стрессе.
Врач Абахина назвала способы для снижения кортизола при стрессе
  • Gettyimages.ru

Основной принцип действия кортизола в ситуации опасности заключается в замедлении всех функций организма, которые являются несущественными в ситуации «бей или беги», объяснила специалист в интервью «Вечерней Москве».

При длительном стрессе воздействие кортизола разрушительно для организма: наблюдаются повышенное беспокойство, проблемы со сном и пищеварением, сниженная концентрация внимания, головная боль, отметила Абахина.

В такой ситуации врач посоветовала ввести сбалансированное рациональное питание, регулярные физические нагрузки, достаточный сон и отдых, хобби, а также когнитивно-поведенческую терапию.

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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