Отечественный аналог Chess.com запущен в России
Об этом сообщили в пресс-службе проекта.
«У отечественных шахматистов появилась возможность играть онлайн в рамках собственной экосистемы myChess.app, созданной российскими программистами», — передаёт ТАСС.
Отмечается, что с марта 2024 года, когда платформа работала в тестовом режиме, на ней уже проходили детские, студенческие турниры, командные матчи корпоративной лиги и региональные стримы.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что не стоит удивляться уходу известных шахматистов с Chess.com.
Позже гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что в России необходимо разработать собственную платформу для игры в шахматы в сети интернет.