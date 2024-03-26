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Отечественный аналог Chess.com запущен в России

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Отечественный аналог шахматной платформы Chess.com — myChess — запущен в России.

Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

«У отечественных шахматистов появилась возможность играть онлайн в рамках собственной экосистемы myChess.app, созданной российскими программистами», — передаёт ТАСС.

Отмечается, что с марта 2024 года, когда платформа работала в тестовом режиме, на ней уже проходили детские, студенческие турниры, командные матчи корпоративной лиги и региональные стримы.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что не стоит удивляться уходу известных шахматистов с Chess.com.

Позже гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что в России необходимо разработать собственную платформу для игры в шахматы в сети интернет.

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