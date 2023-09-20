Шипов не видит большой трагедии в уходе известных шахматистов с Chess.com

Российский гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что не стоит удивляться уходу известных шахматистов с Chess.com.

«Я бы не стал так трагично воспринимать нынешнюю ситуацию. Пусть Крамник отказался дальше участвовать в играх на Chess.com, но шахматисты имеют возможность использовать другие сервисы, чтобы так же тренироваться и соревноваться. Например, хорошая французская игровая зона Lichess. Тут ситуация более чистая, чем на Chess.com. Что создает эту чистоту? Отсутствие денег. Как только на любой онлайн-платформе проводятся турниры с призами, как только появляется возможность заработать хоть три копейки, а соблазн велик и рядом компьютер — так все и портится», — заявил RT Шипов.

Он подчеркнул, что в шахматы играют во всем мире и, находя соперника в соответствующей сети, люди не думают о его политических взглядах, национальности.

«Кроме того, если говорить о живых турнирах, то мы сейчас перешли из Европейской конфедерации, где были гигантские сложности, в Азиатскую. Вот она, Азия, — прямо перед нами! Много есть стран, где проводятся шахматные турниры, не только Европой все ограничивается. Сейчас происходит просто географическая переориентация. И в рамках нашей страны тоже надо развивать шахматные турниры», — заключил Шитов.

Ранее Шипов заявил, что шахматная социальная сеть Chess.com слишком политизирована.