Узнать больше

Шипов: Chess.com — абсолютно проукраинская организация

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Сергей Шипов считает, что шахматная социальная сеть Chess.com слишком политизирована.
Шипов: Chess.com — абсолютно проукраинская организация
  • Gettyimages.ru
  • © solidcolours

«Я не испытываю к руководству Chess.com никакого пиетета и почтения. Многих читеров, использующих компьютерные подсказки, банят вместе с абсолютно невиновными людьми. Это борьба — «секир-башка». На пять виновных приходится один невиновный — можно ли так головы отсекать? Меня там тоже заблокировали, но исключительно по политическим причинам, потому что это абсолютно проукраинская организация. У них иногда флаг Украины висит на главной странице. И меня, как человека с активной позицией, заметили и решили исключить такого гроссмейстера из своего сообщества. Хотя до этого мы успешно сотрудничали», — заявил RT Шипов

Вместе с тем он констатировал, что Chess.com вкладывает огромные деньги в развитие шахматного мира.

«Но сейчас ощущение, что не на спортивную платформу заходишь, а на очередную политическую помойку», — добавил Шипов.

Ранее Шипов заявил, что победить читерское зло на платформе Chess.com невозможно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить