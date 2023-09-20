Шипов: Chess.com — абсолютно проукраинская организация

Российский гроссмейстер Сергей Шипов считает, что шахматная социальная сеть Chess.com слишком политизирована.

«Я не испытываю к руководству Chess.com никакого пиетета и почтения. Многих читеров, использующих компьютерные подсказки, банят вместе с абсолютно невиновными людьми. Это борьба — «секир-башка». На пять виновных приходится один невиновный — можно ли так головы отсекать? Меня там тоже заблокировали, но исключительно по политическим причинам, потому что это абсолютно проукраинская организация. У них иногда флаг Украины висит на главной странице. И меня, как человека с активной позицией, заметили и решили исключить такого гроссмейстера из своего сообщества. Хотя до этого мы успешно сотрудничали», — заявил RT Шипов

Вместе с тем он констатировал, что Chess.com вкладывает огромные деньги в развитие шахматного мира.

«Но сейчас ощущение, что не на спортивную платформу заходишь, а на очередную политическую помойку», — добавил Шипов.

Ранее Шипов заявил, что победить читерское зло на платформе Chess.com невозможно.