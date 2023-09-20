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Шипов — о платформе Chess.com: победить читерское зло невозможно

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Гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что обвинения со стороны 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника в мошенничестве на интернет-платформе Chess.com вполне оправданы.
Шипов — о платформе Chess.com: победить читерское зло невозможно
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Pumfrey

«Владимир Крамник — это авторитет и великий шахматист. К его словам и действиям нужно относиться уважительно. Какие-то негативные оценки, намёки, попытки выставить чемпиона мира в дурном свете — глупы. Да, читерство словно раковая опухоль присутствует в онлайн-состязаниях. Вылечить полностью её невозможно, нужно мириться с этим или бороться», — заявил Шипов RT.

По его словам, любой шахматист сейчас может «подключать во время игры какие-то компьютерные ходы, подсматривая в движок».

«А сильное желание или злой умысел это только провоцируют. Победить это читерское зло невозможно. Я понимаю Крамника, ему не хочется испытывать эту боль от поражений. И также есть много других гроссмейстеров, которые предпочитают не играть в основных зонах, чтобы сохранить ощущение, что ты хороший шахматист», — добавил Шитов.

Ранее сообщалось, что Крамник отказался играть на популярной шахматной онлайн-платформе из-за мошенников.

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