Крамник отказался играть на популярной шахматной онлайн-платформе из-за мошенников

Российский гроссмейстер Владимир Крамник сообщил, что принял решение отказаться от использования популярной интернет-платформы для игры в шахматы онлайн из-за засилья жуликов.

«Я рeшил с завтрашнего дня перестать играть на Chess com. Здeсь слишком много явных читеров, и ничего нe делается для очистки платформы от этих мeлких мошенников», — написал в социальных сетях 14-й чемпион мира по шахматам.

Напомним, что Крамник играл онлайн-матч с американцем Хансом Ниманном 2 сентября и подставился под мат — соперник в ответ сдался. После матча Крамник объяснил, что не хотел продолжать матч из-за странностей в игре американца. Российский шахматист объяснил своё согласие на мини-матч интересом к американскому гроссмейстеру. По словам Владимира, Ханс долго для блица обдумывал лёгкие ходы, а вот сложные делал за считаные секунды.

Ранее сообщалось, что Крамник сравнил американского Ниманна с персонажем из истории Джекила и Хайда.