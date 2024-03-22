Вертолёты задействованы в тушении пожара в «Крокус Сити Холле»
- РИА Новости
Сейчас ещё два вертолета готовятся к вылету, сообщили в МЧС.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и пожар. Сообщается о погибших и пострадавших, на месте работает специальная группа быстрого реагирования. На место происшествия прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
После инцидента в столичных аэропортах усилили меры безопасности. Также дополнительные меры приняли в РЖД.
RT ведёт онлайн-трансляцию.