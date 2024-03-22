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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Вертолёты задействованы в тушении пожара в «Крокус Сити Холле»

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Для тушения пожара в «Крокус Сити Холле» задействована авиация, сообщает МЧС. Вертолёт сбрасывает воду на горящее здание.
Вертолёты задействованы в тушении пожара в «Крокус Сити Холле»
  • РИА Новости

Сейчас ещё два вертолета готовятся к вылету, сообщили в МЧС.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и пожар. Сообщается о погибших и пострадавших, на месте работает специальная группа быстрого реагирования. На место происшествия прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

После инцидента в столичных аэропортах усилили меры безопасности. Также дополнительные меры приняли в РЖД.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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