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Главврач Шаповаленко рассказала подробности о детском центре имени Рошаля

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Главный врач детского клинического центра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко рассказала подробности о медицинском учреждении.
Главврач Шаповаленко рассказала подробности о детском центре имени Рошаля
  • РИА Новости

«Мы фактически на финишной прямой к открытию. Он оснащён самым современным высокотехнологичным оборудованием. Наш центр находится на уровне лучших мировых клиник, лучших клиник мира. И мы сможем оказывать самые разные виды помощи детям. И детям Подмосковья, и, я думаю, детям из других регионов Российской Федерации», — заявила Шаповаленко в беседе с телеканалом «360».

Медучреждение сделает уклон на хирургический профиль. Также будут работать отделения урологии, офтальмологии, отоларингологии.

«Большой центр на 420 коек, 48 коек реанимационных, 23 операционных, из них 13 — это большой оперблок», — сказала главврач.

Ранее сообщалось, что к проекту «Эффективный ФАП» присоединятся 80 пунктов Подмосковья.

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