RT в Telegram
Подпишись

Подмосковные врачи рассказали о возможных причинах ухудшения зрения весной

Короткая ссылка
В Химкинской областной больнице рассказали о возможных причинах ухудшения зрения в весенний период.
Подмосковные врачи рассказали о возможных причинах ухудшения зрения весной
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1».

В частности, глаза могут страдать от пыли и аллергенов, яркого солнца, ветра, перепадов температуры и атмосферного давления.

Ещё одна причина — обострение хронических заболеваний.

Специалисты советуют правильно питаться, а также защищать глаза от воздействия вредных факторов окружающей среды, например носить солнцезащитные очки.

Ранее врач-офтальмолог клиник «Атлас» Ирина Зимина посоветовала регулярно делать зрительную гимнастику для сохранения здоровья глаз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить