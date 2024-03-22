Подмосковные врачи рассказали о возможных причинах ухудшения зрения весной
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Радио 1».
В частности, глаза могут страдать от пыли и аллергенов, яркого солнца, ветра, перепадов температуры и атмосферного давления.
Ещё одна причина — обострение хронических заболеваний.
Специалисты советуют правильно питаться, а также защищать глаза от воздействия вредных факторов окружающей среды, например носить солнцезащитные очки.
Ранее врач-офтальмолог клиник «Атлас» Ирина Зимина посоветовала регулярно делать зрительную гимнастику для сохранения здоровья глаз.